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"Укренерго" перевірять через зупинку експорту електроенергії до Словаччини

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Середа 26 квітня 2023 20:11
"Укренерго" перевірять через зупинку експорту електроенергії до Словаччини Фото: "Укренерго" перевірять через зупинку експорту електроенергії до Словаччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) призначила позапланову перевірку системного оператора НЕК "Укренерго".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення НКРЕКП під час засідання в середу, 26 квітня.

"Ситуація з припиненням експорту електричної енергії до Словаччини є позаштатною. Тому що сьогодні це фактично єдине джерело реальних грошей, які могли б підтримати енергосистему України і забезпечити виконання аварійно-відновлювальних робіт", - наголосив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.

Він також зазначив, що внаслідок зупинки експорту Україна щоденно втрачає до 20 млн гривень.

"Це пов’язано з тим, що йдуть обмеження "зеленим" за профіциту, яким "Укренерго" потім сплачує відповідну суму коштів. Ця електроенергія могла бути не обмеженою і продаватися на експорт", - підкреслив очільник НКРЕКП.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з понеділка, 17 квітня, Україна відновила експорт електроенергії в Словаччину.

Пізніше Словаччина зупинила закупівлі української електроенергії, тому що в Україні процес проведення аукціонів на розподіл перетину не приведено у відповідність до стандартів Євросоюзу.

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Укренерго Електроенергія
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