Україна відновила експорт електроенергії до Словаччини
В енергосистемі України зберігається достатній резерв потужності. Відсьогодні розпочався експорт електроенергії у Словаччину (200 МВт щогодини).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".
За даними прес-служби, триває експорт у Польщу (75 МВт щогодини) та Молдову (99-134 МВт у різні години).
Також зі Словаччини продовжується незначний імпорт (2-4 МВт у різні години).
Нагадаємо, експорт електроенергії з України відновився з 11 квітня і наразі триває у Польщу та Молдову та здійснюється виключно за умови першочергового забезпечення українських споживачів.
Дозволена ENTSO-E максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії у Європу наразі складає 400 МВт. "Укренерго" спільно з європейськими колегами працює над можливістю збільшення цього обсягу.
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