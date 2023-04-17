Україна відновила експорт електроенергії до Словаччини

В енергосистемі України зберігається достатній резерв потужності. Відсьогодні розпочався експорт електроенергії у Словаччину (200 МВт щогодини).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу " Укренерго ".

За даними прес-служби, триває експорт у Польщу (75 МВт щогодини) та Молдову (99-134 МВт у різні години).

Також зі Словаччини продовжується незначний імпорт (2-4 МВт у різні години).

Нагадаємо, експорт електроенергії з України відновився з 11 квітня і наразі триває у Польщу та Молдову та здійснюється виключно за умови першочергового забезпечення українських споживачів.

Дозволена ENTSO-E максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії у Європу наразі складає 400 МВт. "Укренерго" спільно з європейськими колегами працює над можливістю збільшення цього обсягу.