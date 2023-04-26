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"Укрэнерго" проверят из-за остановки экспорта электроэнергии в Словакию

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Среда 26 апреля 2023 20:11
"Укрэнерго" проверят из-за остановки экспорта электроэнергии в Словакию Фото: "Укрэнерго" проверят из-за остановки экспорта электроэнергии в Словакию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), назначила внеплановую проверку системного оператора НЭК "Укрэнерго".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение НКРЭКУ во время заседания в среду, 26 апреля.

"Ситуация с прекращением экспорта электрической энергии в Словакию внештатна. Потому что сегодня это фактически единственный источник реальных денег, которые могли бы поддержать энергосистему Украины и обеспечить выполнение аварийно-восстановительных работ", - подчеркнул председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский.

Он также отметил, что в результате остановки экспорта Украина ежедневно теряет до 20 млн. гривен.

"Это связано с тем, что идут ограничения "зеленым" по профициту, которым "Укрэнерго" потом платит соответствующую сумму средств. Эта электроэнергия могла быть не ограничена и продаваться на экспорт", - подчеркнул глава НКРЭКУ.

Напомним, ранее стало известно, что с понедельника, 17 апреля, Украина возобновила экспорт электроэнергии в Словакию.

Позже Словакия остановила закупки украинской электроэнергии, потому что в Украине процесс проведения аукционов на распределение пересечения не приведен в соответствие со стандартами Евросоюза.

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Укрэнерго Электроэнергия
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