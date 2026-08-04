"Укренерго" оновило тариф на передачу електроенергії: яка ціна у серпні

В Україні на 25% виріс тариф на послуги з передачі електроенергії магістральними мережами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення НКРЕКП .

Головне: Новий тариф: З 1 серпня вартість передачі електроенергії магістральними мережами "Укренерго" зросла до 928,45 грн за МВт-год (без ПДВ).

З 1 серпня вартість передачі електроенергії магістральними мережами "Укренерго" зросла до 928,45 грн за МВт-год (без ПДВ). Без змін для населення: Підвищення стосується лише енергопостачальників та промисловості. Побутовий тариф залишається незмінним.

Підвищення стосується лише енергопостачальників та промисловості. Побутовий тариф залишається незмінним. Пільги для бізнесу: Для підприємств "зеленої" електрометалургії регулятор встановив окремий, знижений тариф - 563,26 грн за МВт-год.

Скільки коштуватиме передача електроенергії

З 1 серпня 2026 року тариф на послуги з передачі електроенергії становитиме 928,45 гривні за мегават-годину (без урахування ПДВ).

Водночас для підприємств "зеленої" електрометалургії регулятор передбачив окремий пільговий тариф - 563,26 гривні за мегават-годину.

Що це означає для побутових споживачів

Рішення НКРЕКП не означає подорожчання електроенергії для населення.

Йдеться виключно про тариф на транспортування електроенергії магістральними мережами "Укренерго", який сплачують енергопостачальники та великі промислові споживачі.

Для побутових споживачів чинний тариф на світло залишається незмінним - 4,32 гривні за кВт⋅год..

Чому регулятор переглянув цінник

НКРЕКП пояснює необхідність перегляду тарифу кількома ключовими причинами: