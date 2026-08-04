ua en ru
Вт, 04 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Гроші

"Укренерго" оновило тариф на передачу електроенергії: яка ціна у серпні

07:13 04.08.2026 Вт
2 хв
Новий тариф почав діяти з 1 серпня
aimg Дмитро Левицький
"Укренерго" оновило тариф на передачу електроенергії: яка ціна у серпні Фото: тарифи "Укренерго" подорожчали з 1 серпня (Getty Images)
Розбираємося в субсидіях та пенсіях за тебе! Підпишись на РБК-Україна у Google

В Україні на 25% виріс тариф на послуги з передачі електроенергії магістральними мережами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення НКРЕКП.

Головне:

  • Новий тариф: З 1 серпня вартість передачі електроенергії магістральними мережами "Укренерго" зросла до 928,45 грн за МВт-год (без ПДВ).
  • Без змін для населення: Підвищення стосується лише енергопостачальників та промисловості. Побутовий тариф залишається незмінним.
  • Пільги для бізнесу: Для підприємств "зеленої" електрометалургії регулятор встановив окремий, знижений тариф - 563,26 грн за МВт-год.

Скільки коштуватиме передача електроенергії

З 1 серпня 2026 року тариф на послуги з передачі електроенергії становитиме 928,45 гривні за мегават-годину (без урахування ПДВ).

Водночас для підприємств "зеленої" електрометалургії регулятор передбачив окремий пільговий тариф - 563,26 гривні за мегават-годину.

Що це означає для побутових споживачів

Рішення НКРЕКП не означає подорожчання електроенергії для населення.

Йдеться виключно про тариф на транспортування електроенергії магістральними мережами "Укренерго", який сплачують енергопостачальники та великі промислові споживачі.

Для побутових споживачів чинний тариф на світло залишається незмінним - 4,32 гривні за кВт⋅год..

Чому регулятор переглянув цінник

НКРЕКП пояснює необхідність перегляду тарифу кількома ключовими причинами:

  • зростання курсів валют, яке збільшує фінансове навантаження на компанію, зокрема через розрахунки із "зеленою" генерацією в євро;
  • зменшення обсягу передачі електроенергії мережами;
  • лібералізація прайскепів, через яку зросли витрати "Укренерго" на закупівлю електроенергії для власних технологічних потреб.

Читайте також:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Укренерго Тарифи на ЖКГ
Новини
Таємничий дрон, схожий на американський F-117 Nighthawk, атакував НПЗ в Уфі
Таємничий дрон, схожий на американський F-117 Nighthawk, атакував НПЗ в Уфі
Аналітика
Балістичний терор і пастка для Путіна: що задумала Росія і чи можливе перемир'я цього року
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Балістичний терор і пастка для Путіна: що задумала Росія і чи можливе перемир'я цього року