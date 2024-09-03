"Укренерго" оновило дані про відключення світла сьогодні

В Україні сьогодні, 3 вересня, застосовуватимуть включення світла до кінця доби максимум у дві черги одночасно. Але тривалість ранкової було подовжено вдвічі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національної енергетичної компанії "Укренерго".
Так, у компанії оновили інформацію про заплановані відключення електроенергії у вівторок.
"Сьогодні, з вересня, час застосування та обсяг заходів обмеження змінені", - йдеться в заяві.
Відключення будуть діяти за таким графіком:
"Детальні графіки для кожного регіону можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах", - додали в "Укренерго".
Між тим нагадаємо, що згідно з минулим прогнозу від компанії, вранці 3 вересня дві черги мали починатися з 06:00 і тривати до 09:00. Далі за минулим графіком: 09:00 - 16:00 (одна черга) та 16:00 - 24:00 (дві черги).
Раніше повідомлялося, що з початку травня російські загарбники своїми ударами знищили близько 80% електрогенерації України. Через це в країні запровадили графіки відключення світла.
Крім того, масований удар по енергосистемі ворог також здійснив 26-27 серпня під час комбінованого обстрілу.
Раніше в компанії ДТЕК пояснили, чому про екстрені відключення світла не попереджають.
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