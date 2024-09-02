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По одній та дві черги: в "Укренерго" дали графіки відключень світла на 3 вересня

Понеділок 02 вересня 2024 18:22
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По одній та дві черги: в "Укренерго" дали графіки відключень світла на 3 вересня Ілюстративне фото: українцям розповіли про відключення світла 3 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні у вівторок, 3 вересня, знову будуть графіки відключення світла. Світло протягом дня будуть вимикати в однієї та двох черг одночасно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

За вказівкою "Укренерго" завтра будуть задіяні графіки стабілізаційних відключень впродовж всієї доби.

Завтра графіки будуть діяти наступним чином:

  • 00:00 – 06:00 - одна черга;
  • 06:00 – 09:00 - дві черги;
  • 09:00 – 16:00 - одна черга;
  • 16:00 – 24:00 - дві черги.

У години, коли електропостачання відновлюється за графіком, українців закликають економно використовувати електроенергію та уникати одночасного ввімкнення кількох потужних приладів.

Світло в Україні

З початку травня цього року Росія знищила близько 80% електрогенерації України. Через це в Україні було запроваджено графіки відключення електроенергії. Попри складнощі, спеціалістам вдалось відновити роботу низки енергооб'єктів.

Однак 26 та 27 серпня Росія знову завдала удару по енергетичній інфраструктурі країни. Через це було знову запроваджено графіки відключення світла.

Також в ДТЕК пояснювали, чому про екстрені відключення світла не попереджають.

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