"Укрэнерго" обновило данные об отключении света сегодня

Так, в компании обновили информацию о запланированных отключениях электроэнергии во вторник.

"Сегодня, с сентября, время применения и объем мер ограничения изменены", - говорится в заявлении.

Отключения будут действовать по следующему графику:

6:00 - 12:00 - две очереди отключений,

12:00 - 16:00 - одна очередь отключений,

16:00 - 24:00 - две очереди отключений,

"Подробные графики для каждого региона можно узнать на сайтах облэнерго и на их страницах в соцсетях", - добавили в "Укрэнерго".

Между тем, напомним, что согласно прошлому прогнозу от компании, утром 3 сентября две очереди должны были начинаться с 06:00 и длиться до 09:00. Далее по прошлому графику: 09:00 - 16:00 (одна очередь) и 16:00 - 24:00 (две очереди).

Ситуация со светом в Украине

Ранее сообщалось, что с начала мая российские захватчики своими ударами уничтожили около 80% электрогенерации Украины. Поэтому в стране ввели графики отключения света.

Кроме того, массированный удар по энергосистеме враг также нанес 26-27 августа во время комбинированного обстрела.

Ранее в компании ДТЭК объяснили, почему об экстренных отключениях света не предупреждают.