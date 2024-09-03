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"Укренерго" оновило дані про відключення світла сьогодні

Вівторок 03 вересня 2024 07:39
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"Укренерго" оновило дані про відключення світла сьогодні Ілюстративне фото: відключення світла (Getty images)
Автор: Володимир Костирін

В Україні сьогодні, 3 вересня, застосовуватимуть включення світла до кінця доби максимум у дві черги одночасно. Але тривалість ранкової було подовжено вдвічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національної енергетичної компанії "Укренерго".

Так, у компанії оновили інформацію про заплановані відключення електроенергії у вівторок.

"Сьогодні, з вересня, час застосування та обсяг заходів обмеження змінені", - йдеться в заяві.

Відключення будуть діяти за таким графіком:

  • 6:00 – 12:00 – дві черги відключень,
  • 12:00 – 16:00 – одна черга відключень,
  • 16:00 – 24:00 – дві черги відключень,

"Детальні графіки для кожного регіону можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах", - додали в "Укренерго".

Між тим нагадаємо, що згідно з минулим прогнозу від компанії, вранці 3 вересня дві черги мали починатися з 06:00 і тривати до 09:00. Далі за минулим графіком: 09:00 - 16:00 (одна черга) та 16:00 - 24:00 (дві черги).

Ситуація зі світлом в Україні

Раніше повідомлялося, що з початку травня російські загарбники своїми ударами знищили близько 80% електрогенерації України. Через це в країні запровадили графіки відключення світла.

Крім того, масований удар по енергосистемі ворог також здійснив 26-27 серпня під час комбінованого обстрілу.

Раніше в компанії ДТЕК пояснили, чому про екстрені відключення світла не попереджають.

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Укренерго Відключеня світла
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