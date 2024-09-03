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"Укрэнерго" обновило данные об отключении света сегодня

Вторник 03 сентября 2024 07:39
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"Укрэнерго" обновило данные об отключении света сегодня Иллюстративное фото: отключение света (Getty images)
Автор: Владимир Костырин

В Украине сегодня, 3 сентября, будут применять включение света до конца суток максимум в две очереди одновременно. Но продолжительность утренней была продлена вдвое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Так, в компании обновили информацию о запланированных отключениях электроэнергии во вторник.

"Сегодня, с сентября, время применения и объем мер ограничения изменены", - говорится в заявлении.

Отключения будут действовать по следующему графику:

  • 6:00 - 12:00 - две очереди отключений,
  • 12:00 - 16:00 - одна очередь отключений,
  • 16:00 - 24:00 - две очереди отключений,

"Подробные графики для каждого региона можно узнать на сайтах облэнерго и на их страницах в соцсетях", - добавили в "Укрэнерго".

Между тем, напомним, что согласно прошлому прогнозу от компании, утром 3 сентября две очереди должны были начинаться с 06:00 и длиться до 09:00. Далее по прошлому графику: 09:00 - 16:00 (одна очередь) и 16:00 - 24:00 (две очереди).

Ситуация со светом в Украине

Ранее сообщалось, что с начала мая российские захватчики своими ударами уничтожили около 80% электрогенерации Украины. Поэтому в стране ввели графики отключения света.

Кроме того, массированный удар по энергосистеме враг также нанес 26-27 августа во время комбинированного обстрела.

Ранее в компании ДТЭК объяснили, почему об экстренных отключениях света не предупреждают.

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Укрэнерго Отключения света
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