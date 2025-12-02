ua en ru
"Укренерго" недоплатило 16 млрд гривень на підтримку інвесторів у зелену енергетику

Вівторок 02 грудня 2025 17:10
"Укренерго" недоплатило 16 млрд гривень на підтримку інвесторів у зелену енергетику Фото: "Укренерго" недоплатило 16 млрд грн за ВДЕ (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Компанія "Укренерго" недоплатила 16,1 млрд грн державному підприємству "Гарантований покупець" за послугу зі збільшення виробництва електроенергії з відновлюваних джерел.

Як пише РБК-Україна, про це повідомляє видання ExPro Electricity.

"Сукупна заборгованість "Укренерго" перед "Гарантованим покупцем" за Послугу ВДЕ становить 16,10 млрд грн, борг за послуги за січень-жовтень 2025 року - 2,1 млрд грн", - заявляє видання.

Як зазначається, у порівнянні з кінцем вересня, сума боргу "Укренерго" зменшилась на 1,5%. Рівень поточних оплат у 2025 році протягом більшості місяців складає 77-99%.

Водночас, у 2024 році рівень оплат був дещо нижчий і коливався в межах 61-98%, із сумарним показником 89,3% за рік.

"У 2023 році спостерігався майже повний розрахунок - 99,2% за рік, тоді як у 2022 році ситуація була найскладнішою: рівень оплат у різні місяці опускався до 33-45%, а підсумковий показник склав лише 65,7%", - підкреслюють в ExPro Electricity.

Борги на ринку ВДЕ

Як повідомлялося, на думку експертів, борги в секторі відновлюваної енергетики серйозно шкодить інвестиційному клімату в Україні та ставить під загрозу подальший розвиток галузі.

Раніше голова правового комітету Української вітроенергетичної асоціації Ольга Савченко також наголосила, що системна проблема боргів на ринку електроенергії та відсутність гарантованого фінансування виробників з ВДЕ гальмують розвиток зеленої енергетики в Україні.

