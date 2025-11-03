ua en ru
Пн, 03 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Боргова криза гальмує розвиток відновлювальної енергетики, - юристка

Понеділок 03 листопада 2025 17:04
UA EN RU
Боргова криза гальмує розвиток відновлювальної енергетики, - юристка Фото: що гальмує розвиток відновлюваної енергетики (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Системна проблема боргів на ринку електроенергії та відсутність гарантованого фінансування виробників з ВДЕ гальмують розвиток зеленої енергетики в Україні.

Як пише РБК-Україна, про це заявила партнерка ЮК Altelaw & Sempra, голова правового комітету Української вітроенергетичної асоціації Ольга Савченко.

За її словами, держава має забезпечити фінансову стійкість галузі через передбачення коштів на підтримку ВДЕ у тарифній політиці НЕК "Укренерго".

Потрібно закладати апріорі кошти на дофінансування ВДЕ, зазначила юристка. Були гарні приклади, коли кошти з продажу права міждержавного перетину на експорт електричної енергії, який отримує НЕК "Укренерго", розподілялися частково на оплату перед ВДЕ.

"Була чудова практика профіциту коштів у тарифі на диспетчеризацію і перерозподіл цих коштів на оплату. Мені здається, що коли є можливість, треба ці механізми знову ж таки застосовувати", - сказала Савченко.

Експертка наголосила, що тариф НЕК "Укренерго" має передбачати повне покриття витрат "Гарантованого покупця" на оплату електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел.

"Я вважаю, що 100% має бути закладена, повністю передбачена оплата тарифу в тій частині, в якій має оплачувати його НЕК "Укренерго" "Гарантованому покупцю", аби він міг розрахуватися з виробниками з ВДЕ. Це надважливо. І ці кошти справді мають розподілятися на сплату перед виробниками з ВДЕ", - підкреслила вона.

Як повідомлялося раніше, керівник енергетичних програм "Українського інституту майбутнього", доктор економічних наук Адріан Прокіп заявив, що борги на ринку електроенергії залишаються одним із головних факторів, що стримують прихід інвесторів в українську енергетику.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Електроенергія
Новини
Україна отримала додаткову партію ракет Storm Shadow від Британії, - Bloomberg
Україна отримала додаткову партію ракет Storm Shadow від Британії, - Bloomberg
Аналітика
Перемир'я чи "блекаут"? З чим Україна йде в зиму і чого чекати від Трампа
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Перемир'я чи "блекаут"? З чим Україна йде в зиму і чого чекати від Трампа