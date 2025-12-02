ua en ru
"Укрэнерго" недоплатило 16 млрд гривен в поддержку инвесторов в зеленую энергетику

Вторник 02 декабря 2025 17:10
"Укрэнерго" недоплатило 16 млрд гривен в поддержку инвесторов в зеленую энергетику Фото: "Укрэнерго" недоплатило 16 млрд грн за ВИЭ (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Компания "Укрэнерго" недоплатила 16,1 млрд грн государственному предприятию "Гарантированный покупатель" за услугу по увеличению производства электроэнергии из возобновляемых источников.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщает издание ExPro Electricity.

"Совокупная задолженность "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем" за Услугу ВИЭ составляет 16,10 млрд грн, долг за услуги за январь-октябрь 2025 года - 2,1 млрд грн", - заявляет издание.

Как отмечается, по сравнению с концом сентября сумма долга "Укрэнерго" уменьшилась на 1,5%. Уровень текущих оплат в 2025 году на протяжении большинства месяцев составляет 77-99%.

В то же время, в 2024 году уровень оплат был несколько ниже и колебался в пределах 61-98%, с суммарным показателем 89,3% в год.

"В 2023 году наблюдался почти полный расчет - 99,2% за год, тогда как в 2022 году ситуация была самой сложной: уровень оплат в разные месяцы опускался до 33-45%, а итоговый показатель составил лишь 65,7%", - подчеркивают в ExPro Electricity.

Долги на рынке ВИЭ

Как сообщалось, по мнению экспертов, долги в секторе возобновляемой энергетики серьезно вредят инвестиционному климату в Украине и ставят под угрозу дальнейшее развитие отрасли.

Ранее глава правового комитета Украинской ветроэнергетической ассоциации Ольга Савченко подчеркнула, что системная проблема долгов на рынке электроэнергии и отсутствие гарантированного финансирования производителей из ВИЭ тормозят развитие зеленой энергетики в Украине.

