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В "Укрэнерго" назвали причины аварийной помощи из Словакии

Автор: Наталия Гурковская

НЭК "Укрэнерго" 11 ноября запросило аварийную помощь из Словакии в размере 100 МВт из-за дефицита угля на Калушской ТЭС, планового ремонта на одной из ГЭС и текущего ремонта на Бурштынской ТЭС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Бурштынская ТЭС является основным источником производства электроэнергии в острове "Бурштынской ТЭС" (до 90% производства, кроме того в реконструкции находится Теребле-Рицкая ГЭС, а Калушская ТЭЦ работает с минимальной нагрузкой из-за ограниченных запасов топлива)", - пояснили в компании.

Диспетчер обратился в Словакию после того, как из-за свищей в котле отключился блок Буртинской ТЭС.

Еще до активизации аварийной помощи на Бурштынской ТЭС досрочно был выведен из ремонта энергоблок №2.

"Соответственно после того, как указанный блок будет загружен до мощности 100 МВт, аварийную помощь в "остров Бурштынской ТЭС" можно будет деактивировать", - пояснили в "Укрэнерго".

Напомним, 2 ноября Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину в рамках договора об оказании аварийной помощи.

Аварийная помощь была предоставлена на фоне дефицита угля на государственных ТЭС, из-за которого каждый второй блок госкомпании "Центрэнерго" не работает из-за нехватки угля.

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Укрэнерго