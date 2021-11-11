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В "Укренерго" назвали причини аварійної допомоги із Словаччини

Автор: Наталія Гурковська

НЕК "Укренерго" 11 листопада запросило аварійну допомогу зі Словаччини в розмірі 100 МВт через дефіцит вугілля на Калуській ТЕС, плановий ремонт на одній з ГЕС і поточний ремонт на Бурштинській ТЕС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укренерго".

"Бурштинська ТЕС є основним джерелом виробництва електроенергії в острові "Бурштинської ТЕС" (до 90% виробництва, крім того в реконструкції знаходиться Теребле-Ріцька ГЕС, а Калуська ТЕЦ працює з мінімальним навантаженням через обмежені запаси палива)", - пояснили в компанії.

Диспетчер звернувся до Словаччини після того, як через свищ в котлі відключився блок Буртинської ТЕС.

Ще до того як активувати аварійну допомогу, на Бурштинській ТЕС достроково було виведено з ремонту енергоблок №2.

"Відповідно після того, як зазначений блок буде завантажено до потужності 100 МВт, аварійну допомогу в "острів Бурштинської ТЕС" можна буде деактивувати", - пояснили в "Укренерго".

Нагадаємо, 2 листопада Білорусь відновила постачання електроенергії в Україну в рамках договору про надання аварійної допомоги.

Аварійну допомогу було надано на тлі дефіциту вугілля на державних ТЕС, через який кожен другий блок держкомпанії "Центренерго" не працює через брак вугілля.

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Укренерго