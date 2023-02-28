В "Укренерго" назвали в області, де спостерігається складна ситуація зі світлом

Енергетики відновили живлення Одеси та Одеського району, наразі дефіциту в енергосистемі не спостерігається. Але складною залишається ситуація у прифронтових областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго.

"У Харківській та Сумській областях внаслідок обстрілів є пошкодження мереж обленерго та знеструмлення населених пунктів. Тривають ремонтні роботи.

Мережеві обмеження в інших регіонах відсутні, ліміти до областей не доводилися", - йдеться в повідомленні. За даними енергетиків, наразі Одесу заживлено за тимчасовими схемами, але до кінця тижня буде проводитись робота над підвищенням надійності, "тож можливі невеликі обмеження".