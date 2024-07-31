В "Укренерго" назвали час максимального споживання: чи будуть відключення світла
Споживання електроенергії залишається високим у вечірні години. На сьогодні, 31 липня, відключення світла не прогнозуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".
Як зазначили в прес-службі, через похолодання тенденція до зниження споживання по країні зберігається. Однак у вечірні години навантаження на систему все ще високе.
Вчора вечірній максимум на 1,2% перевищував аналогічний період понеділка. Прохолодніші ночі впливають на зниження споживання в ранкові години. Сьогодні на 10.00 споживання на 2% нижче, ніж вчора вранці, пояснили в "Укренерго".
"За можливості, перенесіть користування потужними електроприладами на денні години – з 11:00 до 15:00. Це період, коли в енергосистемі найбільше електроенергії завдяки активній роботі сонячних електростанцій", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, останніми днями ситуація з відключеннями світла в Україні значно покращилася. На 30 серпня "Укренерго" не застосовувало графіків відключень взагалі.
Як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, ситуація в енергетиці України покращилася останнім часом через те, що вийшли з ремонту два блоки АЕС та впала температура повітря.
Експерти прогнозують, що відключення світла найближчим часом будуть, але мінімальні.