В "Укренерго" назвали час максимального споживання: чи будуть відключення світла

Споживання електроенергії залишається високим у вечірні години. На сьогодні, 31 липня, відключення світла не прогнозуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу " Укренерго ".

Як зазначили в прес-службі, через похолодання тенденція до зниження споживання по країні зберігається. Однак у вечірні години навантаження на систему все ще високе.

Вчора вечірній максимум на 1,2% перевищував аналогічний період понеділка. Прохолодніші ночі впливають на зниження споживання в ранкові години. Сьогодні на 10.00 споживання на 2% нижче, ніж вчора вранці, пояснили в "Укренерго".

"За можливості, перенесіть користування потужними електроприладами на денні години – з 11:00 до 15:00. Це період, коли в енергосистемі найбільше електроенергії завдяки активній роботі сонячних електростанцій", - йдеться в повідомленні.