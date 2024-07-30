Шмигаль назвав дві причини покращення ситуації зі світлом в Україні

Ситуація в енергетиці України покращилася останнім часом через те, що вийшли з ремонту два блоки АЕС. Крім того, впала температура повітря.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням його заяву під час засідання уряду .

"Завдяки завчасному завершенню ремонтів на двох блоках атомних станцій та зниженню температури повітря ситуація в енергетиці стабілізувалася", - сказав він.

Водночас в Україні продовжать підготовку до осінньо-зимового періоду та розвиток альтернативних джерел генерації, повідомив прем’єр.

"Вже запустили програми державної підтримки побудови розподіленої генерації. Є перші приклади кредитування бізнесу та фізичних осіб для посилення енергетичної стійкості", - додав він.

Шмигаль нагадав що президент Володимир Зеленський підписав закон про зняття ввізного мита й ПДВ для енергообладнання.

"З 27 липня закон набув чинності. Тепер у пільговому режимі громадяни та бізнес можуть завозити електрогенератори, інвертори, акумулятори, зарядні станції тощо", - розповів голова уряду.