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Шмигаль назвав дві причини покращення ситуації зі світлом в Україні

Україна, Вівторок 30 липня 2024 13:24
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Шмигаль назвав дві причини покращення ситуації зі світлом в Україні Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ситуація в енергетиці України покращилася останнім часом через те, що вийшли з ремонту два блоки АЕС. Крім того, впала температура повітря.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням його заяву під час засідання уряду.

"Завдяки завчасному завершенню ремонтів на двох блоках атомних станцій та зниженню температури повітря ситуація в енергетиці стабілізувалася", - сказав він.

Водночас в Україні продовжать підготовку до осінньо-зимового періоду та розвиток альтернативних джерел генерації, повідомив прем’єр.

"Вже запустили програми державної підтримки побудови розподіленої генерації. Є перші приклади кредитування бізнесу та фізичних осіб для посилення енергетичної стійкості", - додав він.

Шмигаль нагадав що президент Володимир Зеленський підписав закон про зняття ввізного мита й ПДВ для енергообладнання.

"З 27 липня закон набув чинності. Тепер у пільговому режимі громадяни та бізнес можуть завозити електрогенератори, інвертори, акумулятори, зарядні станції тощо", - розповів голова уряду.

Налаємо, останніми днями ситуація з відключеннями світла в Україні значно покращилася. На 30 серпня "Укренерго" не застосовує графіків відключень взагалі. Це сталося після того, як 24 липня раніше на 10 днів вивели з ремонту один з атомних блоків. Крім того, зниження температури повітря суттєво скоротило споживання електроенергії. Сонячна погода сприяє збільшенню генерації на сонячних станціях.

Експерти прогнозують, що відключення світла найближчим часом будуть, але мінімальні. "Можливо, на рівні однієї черги у будні дні. Думаю, на вихідних усі будуть зі світлом", - розповів РБК-Україна директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

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