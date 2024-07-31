В "Укрэнерго" назвали время максимального потребления: будут ли отключения света

Потребление электроэнергии остается высоким в вечерние часы. На сегодняшний день, 31 июля, отключения света не прогнозируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Укрэнерго ".

Как отметили в пресс-службе, из-за похолодания тенденция к снижению потребления по стране сохраняется. Однако в вечерние часы нагрузка на систему все еще высока.

Вчера вечерний максимум на 1,2% превышал аналогичный период понедельника. Более холодные ночи влияют на снижение потребления в утренние часы. Сегодня на 10:00 потребление на 2% ниже, чем вчера утром, пояснили в "Укрэнерго".

"По возможности, перенесите пользование мощными электроприборами на дневные часы - с 11:00 до 15:00. Это период, когда в энергосистеме больше электроэнергии благодаря активной работе солнечных электростанций", - говорится в сообщении.