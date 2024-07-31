В "Укрэнерго" назвали время максимального потребления: будут ли отключения света
Потребление электроэнергии остается высоким в вечерние часы. На сегодняшний день, 31 июля, отключения света не прогнозируются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".
Как отметили в пресс-службе, из-за похолодания тенденция к снижению потребления по стране сохраняется. Однако в вечерние часы нагрузка на систему все еще высока.
Вчера вечерний максимум на 1,2% превышал аналогичный период понедельника. Более холодные ночи влияют на снижение потребления в утренние часы. Сегодня на 10:00 потребление на 2% ниже, чем вчера утром, пояснили в "Укрэнерго".
"По возможности, перенесите пользование мощными электроприборами на дневные часы - с 11:00 до 15:00. Это период, когда в энергосистеме больше электроэнергии благодаря активной работе солнечных электростанций", - говорится в сообщении.
Напомним, в последние дни ситуация с отключениями света в Украине значительно улучшилась. На 30 августа "Укрэнерго" не применяло графики отключений вообще.
Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, ситуация в энергетике Украины улучшилась в последнее время из-за того, что вышли из ремонта два блока АЭС и упала температура воздуха.
Эксперты прогнозируют, что отключения света в ближайшее время будут, но минимальны.