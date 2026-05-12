"Укренерго" ініціювало перегляд тарифів на передачу електроенергії

НЕК "Укренерго" звернулася до НКРЕКП із пропозицією переглянути тарифи на передачу електроенергії та диспетчерське управління на 2026 рік. У компанії пояснюють це зростанням валютного курсу, зменшенням прогнозних обсягів передачі електроенергії та змінами на енергоринку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис "Укренерго".
Головне:
НЕК "Укренерго" офіційно звернулася до Регулятора з пропозицією внести зміни до тарифів компанії на передачу електроенергії та диспетчерське управління енергосистемою на 2026 рік.
У компанії назвали кілька причин для перегляду чинних тарифів.
Однією з них є зростання курсу іноземних валют щодо гривні. В "Укренерго" пояснюють, що це створює додаткове фінансове навантаження, зокрема через виконання спеціальних обов’язків перед "зеленою" генерацією, вартість якої прив’язана до євро.
Також у компанії звернули увагу на перегляд прогнозного балансу Об’єднаної енергосистеми України до кінця 2026 року. За новими розрахунками, прогнозний обсяг відпуску електроенергії зменшується на 9,5%, а обсяг її передачі – на 5,5%.
В "Укренерго" зазначають, що це безпосередньо впливає на тарифні надходження, за рахунок яких фінансуються витрати оператора системи передачі.
Ще одним фактором компанія називає лібералізацію прайс-кепів, яку НКРЕКП запровадила з 1 травня 2026 року. Через це зростає середньозважена ціна електроенергії, яка використовується як база для розрахунків "Укренерго" з іншими учасниками ринку.
У компанії наголошують, що перегляд тарифів потрібен для підтримки стабільної роботи енергосистеми, підготовки до зими та недопущення накопичення боргів на ринку електроенергії.
Водночас в "Укренерго" окремо підкреслили, що тарифи компанії не стосуються побутових споживачів. Тому можливий перегляд тарифів не вплине на вартість електроенергії для населення.