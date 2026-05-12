RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech Miltech

"Укрэнерго" инициировало пересмотр тарифов на передачу электроэнергии

13:38 12.05.2026 Вт
2 мин
Компания просит изменить тарифы на передачу электроэнергии из-за новых правил на рынке
aimg Анастасия Мацепа
Фото: тарифы для населения пока менять не планируют (Getty Images)

НЭК "Укрэнерго" обратилась к НКРЭКУ с предложением пересмотреть тарифы на передачу электроэнергии и диспетчерское управление на 2026 год. В компании объясняют это ростом валютного курса, уменьшением прогнозных объемов передачи электроэнергии и изменениями на энергорынке.

Главное:

  • Тарифы на передачу электроэнергии могут пересмотреть в 2026 году.
  • В "Укрэнерго" объясняют это ростом курса валют и изменениями на рынке.
  • Для бытовых потребителей стоимость электроэнергии не изменится.
  • Компания заявляет о необходимости избежать накопления долгов в отрасли.

НЭК "Укрэнерго" официально обратилась к Регулятору с предложением внести изменения в тарифы компании на передачу электроэнергии и диспетчерское управление энергосистемой на 2026 год.

В компании назвали несколько причин для пересмотра действующих тарифов.

Одной из них является рост курса иностранных валют по отношению к гривне. В "Укрэнерго" объясняют, что это создает дополнительную финансовую нагрузку, в частности из-за выполнения специальных обязанностей перед "зеленой" генерацией, стоимость которой привязана к евро.

Также в компании обратили внимание на пересмотр прогнозного баланса Объединенной энергосистемы Украины до конца 2026 года. По новым расчетам, прогнозный объем отпуска электроэнергии уменьшается на 9,5%, а объем ее передачи - на 5,5%.

В "Укрэнерго" отмечают, что это непосредственно влияет на тарифные поступления, за счет которых финансируются расходы оператора системы передачи.

Еще одним фактором компания называет либерализацию прайс-кепов, которую НКРЭКУ ввела с 1 мая 2026 года. Из-за этого растет средневзвешенная цена электроэнергии, которая используется как база для расчетов "Укрэнерго" с другими участниками рынка.

В компании отмечают, что пересмотр тарифов нужен для поддержания стабильной работы энергосистемы, подготовки к зиме и недопущения накопления долгов на рынке электроэнергии.

В то же время в "Укрэнерго" отдельно подчеркнули, что тарифы компании не касаются бытовых потребителей. Поэтому возможный пересмотр тарифов не повлияет на стоимость электроэнергии для населения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УкрэнергоЭлектроэнергия