"Укрэнерго" инициировало пересмотр тарифов на передачу электроэнергии

НЭК "Укрэнерго" обратилась к НКРЭКУ с предложением пересмотреть тарифы на передачу электроэнергии и диспетчерское управление на 2026 год. В компании объясняют это ростом валютного курса, уменьшением прогнозных объемов передачи электроэнергии и изменениями на энергорынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрэнерго" .

Главное:

Тарифы на передачу электроэнергии могут пересмотреть в 2026 году.

В "Укрэнерго" объясняют это ростом курса валют и изменениями на рынке.

Для бытовых потребителей стоимость электроэнергии не изменится.

Компания заявляет о необходимости избежать накопления долгов в отрасли.

НЭК "Укрэнерго" официально обратилась к Регулятору с предложением внести изменения в тарифы компании на передачу электроэнергии и диспетчерское управление энергосистемой на 2026 год.

В компании назвали несколько причин для пересмотра действующих тарифов.

Одной из них является рост курса иностранных валют по отношению к гривне. В "Укрэнерго" объясняют, что это создает дополнительную финансовую нагрузку, в частности из-за выполнения специальных обязанностей перед "зеленой" генерацией, стоимость которой привязана к евро.

Также в компании обратили внимание на пересмотр прогнозного баланса Объединенной энергосистемы Украины до конца 2026 года. По новым расчетам, прогнозный объем отпуска электроэнергии уменьшается на 9,5%, а объем ее передачи - на 5,5%.

В "Укрэнерго" отмечают, что это непосредственно влияет на тарифные поступления, за счет которых финансируются расходы оператора системы передачи.

Еще одним фактором компания называет либерализацию прайс-кепов, которую НКРЭКУ ввела с 1 мая 2026 года. Из-за этого растет средневзвешенная цена электроэнергии, которая используется как база для расчетов "Укрэнерго" с другими участниками рынка.

В компании отмечают, что пересмотр тарифов нужен для поддержания стабильной работы энергосистемы, подготовки к зиме и недопущения накопления долгов на рынке электроэнергии.

В то же время в "Укрэнерго" отдельно подчеркнули, что тарифы компании не касаются бытовых потребителей. Поэтому возможный пересмотр тарифов не повлияет на стоимость электроэнергии для населения.