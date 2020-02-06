"Укрэнерго" должен ограничить импорт электроэнергии из РФ и Беларуси, - министр

Системнй оператор "Укрэнерго" должен уменьшить импорт российского и белорусского тока до технологического минимума, поскольку в Украине снизилось энергопотребление и необходимо загружать собственные энергопредприятия. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время поездки с президентом в шахту "Межиричанская" во Львовской области, передает РБК-Украина.

"Есть письмо, где мы просим заблокировать импорт электрической энергии из России. Есть четкая позиция министерства по этому вопросу. Есть новый баланс, он готовится сейчас. Есть у нас системный оператор "Укрэнерго", он должен подать. Было совещание в 20 числах января. Он в ближайшее время подаст баланс, в котором будет к минимуму сведена возможность, только в рамках операционной безопасности импорт электрической энергии из России и Беларуси. Мы максимально загружаем сейчас наших собственных производителей", - сказал Оржель.

Министр также отметил, что из-за снижение энергопотребления на ТЭС накоплены значительные запасы угля, что в свою очередь приводит к неспособности рассчитаться с угледобывающими предприятиями и вызывает кризис в угольной отрасли. По его данным, сейчас на складах 3 миллиона тонн угля, что является критичным для отрасли.

"У нас основной потребитель угля - электроэнергетика. Электроэнергетика у нас сейчас имеет снижение потребления, ежедневно мне диспетчер говорит, насколько снизилось потребление в Украине электрической энергии. 7-10% ежедневно у нас уменьшается потребление", - пояснил Оржель.

Напомним, ранее Министерство энергетики и защиты окружающей среды обратилось к Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с просьбой рассмотреть возможность временно ограничить доступную пропускную способность, что распределяется на суточных и месячных аукционах, в части межгосударственных связей между Украиной и странами, которые не являются членами Энергетического сообщества.

Ранее Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины призвала остановить импорт электроэнергии из РФ, отметив, что сохранение нынешних объемов импорта грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков.