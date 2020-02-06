Системный оператор "Укренерго" має зменшити імпорт російського та білоруського струму до технологічного мінімуму, оскільки в Україні знизилось енергоспоживання й необхідно завантажувати власні енергопідприємства. Про це заявив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель під час поїздки з президентом в шахту "Межирічанська" у Львівській області, передає РБК-Україна.

"Є лист, де ми просимо заблокувати імпорт електричної енергії з Росії. Є чітка позиція міністерства по цьому питанню. Є новий баланс, він готується зараз. Є у нас системний оператор "Укренерго", він має подати. Була нарада в 20 числах січня. Він найближчим часом подасть баланс, в якому буде до мінімуму зведено можливість, лише в рамках операційної безпеки імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі. Ми максимально завантажуємо зараз наших власних виробників", - сказав Оржель.

Міністр також зазначив, що через зниження енергоспоживання на ТЕС накопичились значні запаси вугілля, що в свою чергу призводить до неспроможності розрахуватись з вугледобувними підприємствами і спричиняє кризу у вугільній галузі. За його даними, нині на складах 3 мільйона тон вугілля, що є критичним для галузі.

"У нас основний споживач вугілля - електроенергетика. Електроенергетика у нас зараз має зниження споживання, щоденно мені диспетчер каже, наскільки знизилося споживання в Україні електричної енергії. 7-10% щоденно у нас зменшується споживання", - пояснив Оржель.

Нагадаємо, раніше Міністерство енергетики і захисту довкілля звернулося до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) з проханням розглянути можливість тимчасово обмежити доступну пропускну спроможність, що розподіляється на добових і місячних аукціонах, у частині міждержавних перетинів між Україною та країнами, що не є членами Енергетичного співтовариства.

Раніше Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України закликала зупинити імпорт електроенергії з РФ, наголосивши, що збереження нинішніх обсягів імпорту загрожує зупинкою 75% українських вугледобувних підприємств та більшості атомних блоків.