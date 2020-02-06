"Укрэнерго" просит имплементировать европейские нормы экспорта электроэнергии

Фото: НЭК "Укрэнерго" (Униан)

Для присоединения "Укрэнерго" к Европейской сети системных операторов необходимо изменить законодательство

НЭК "Укрэнерго" обратилось к министру энергетики Алексею Оржелю и профильному комитету Верховной рады с призывом ускорить решение комплекса вопросов, которые дадут возможность решить проблемные вопросы при экспорте электроэнергии. Об этом говорится в заявлении компании.

Как отметили "Укрэнерго", в Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) действует механизм ITC (Inter-Transmission System Operator Compensation). Он позволяет компенсировать системным операторам инфраструктурные расходы и технологические потери электроэнергии в сетях при осуществлении трансграничных операций, и, таким образом, уменьшить финансовую нагрузку на экспортеров.

Механизм компенсации ITC предусмотрен европейским законодательством, в частности: регламентами ЕС 714/2010 и ЕС 838/2010 (Третий энергопакет ЕС). Согласно этим документам, создается компенсационный фонд ITC, который наполняется за счет ежегодных взносов производителей электроэнергии по специальным ставкам, говорится в сообщении.

"Для того, чтобы присоединиться к ITC-механизму, страны должны внедрить в национальное законодательство нормы директив и регламентов Третьего энергопакета ЕС в полном объеме. НЭК "Укрэнерго" подало в ENTSO-E заявку на присоединение к ней еще в мае 2018 года. В связи с тем, что на то время модель украинского рынка электроэнергии не соответствовала требованиям европейского законодательства, вопрос присоединения к ITC-механизму был отложен", - заявили в "Укрэнерго".

В то же время одним из важных условий имплементации Третьего энергопакета ЕС является сертификация "Укрэнерго" как независимого оператора системы передачи. "Укрэнерго" подало в НКРЭКУ необходимые документы еще в августе 2019 года и получило предварительное положительное решение Регулятора, закрепленное постановлением №2094 от 7.10.2019 года. Однако оно предполагает, что для сертификации независимого ОСП нужно выполнить ряд условий, которые требуют законодательных изменений. В частности, по рекомендации Секретариата Энергетического сообщества необходимо предусмотреть в законе Украины "О рынке электрической энергии" возможность сертификации ОСП по модели ISO (Independent System Operator).

НЭК "Укрэнерго" уже предложило Минэкоэнерго и профильному комитету Рады соответствующий проект закона. Впрочем, такой документ до сих пор не был зарегистрирован в парламенте, несмотря на рекомендации главы Секретариата Энергетического сообщества Янеза Копача. В декабре 2019 года он обратился к народным депутатам с просьбой ускорить решение вопроса сертификации "Укрэнерго", напомнили в компании.

"Учитывая изложенное, "Укрэнерго" обращается к министру энергетики Алексею Оржелю и профильному комитету Верховной рады с призывом ускорить решение указанного комплекса вопросов, которые не только дадут возможность присоединиться к ITC-механизму и решить вопрос оплаты экспортерами затрат на передачу электроэнергии, но и являются крайне важными для эффективной работы рынка электроэнергии в целом", - говорится в заявлении.

В "Укрэнерго" также прокомментировали заявление министра энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржеля о том, что НЭК "Укрэнерго" якобы "не выработало решение и не подписало соответствующие договоры о взаимозачетах", которые "позволяют балансировать и покрывать между системными операторами расходы" на передачу электроэнергии при экспорте.

В компании отметили, что в регуляторном поле стран ЕС не существует договоров о взаимозачетах для компенсации расходов на передачу электроэнергии во время экспорта.

"Подчеркиваем, что между ОСП соседних стран заключаются эксплуатационные соглашения, которые устанавливают правила и требования по взаимодействию операторов во время параллельной работы энергосистем, а также договоры об аварийной взаимопомощи. Эти документы не имеют никакого отношения к экспортным операциям. "Укрэнерго" имеет такие соглашения со всеми операторами системы передачи смежных стран", - отмечается в заявлении.

Напомним, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что НЭК "Укрэнерго" не заключила с операторами энергосистем соседних стран договоры, которые могли бы позволить избежать экспортерам электроэнергии двойной уплаты тарифа на передачу (страны из которой экспортируют и в которую экспортируют), что привело к ситуации, когда некоторые украинские компании отказываются платить тариф на передачу при экспортных операциях.

Отметим, что Соглашение об условиях присоединения к Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) "Укрэнерго" подписало 28 июня 2017 года. Все участники рынка и оператор украинской энергосистемы должны привести систему в соответствие с европейскими стандартами и продемонстрировать стабильную работу в изолированном от России и Беларуси режиме.