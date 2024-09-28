UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Укренерго" дало прогноз щодо відключень світла на 29 вересня

Фото: "Укренерго" розповіло про графіки світла на 29 вересня (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Графіки відключення світла завтра, 29 вересня, застосовувати не планують. Однак економити електроенергію все ж варто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Завтра, у неділю, заходи обмеження споживання не плануються", - наголосили в компанії.

Водночас українців закликали не використовувати потужні прилади у вечірні години.

"За можливості, користуйтесь потужними електроприладами вдень - з 10:00 до 16:00", - пояснили в "Укренерго".

Ситуація зі світлом в Україні

Нагадаємо, що російські військові всіма силами намагаються позбавити українців електроенергії. Зокрема сьогодні вночі окупанти знову намагались розбити українські енергооб'єкти. РБК-Україна підготувало окремий матеріал, в якому зібрали все про наслідки нічного обстрілу України.

Зауважимо, що за словами міністра енергетики Германа Галущенка, російські удари можуть призвести до того, що ця зима в Україні буде складною, а може, навіть найскладнішою. Він заявив, що саме на це вказують звіти міжнародних енергетичних організацій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкренергоВідключеня світла