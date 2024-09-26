В Міненерго відреагували на прогнози щодо відключення світла взимку

Ця зима в Україні буде складною, а може, навіть найскладнішою. На це вказують звіти міжнародних енергетичних організацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Германа Галущенка в ефірі телемарафону.

Нещодавно моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зробила заяву, що цієї зими українцям слід очікувати відключення електроенергії тривалістю від чотирьох до 18 години на добу.

Однак Галущенко зауважив, що цей прогноз - досить умовний.

"На жаль, цю тему сьогодні намагаються коментувати всі міжнародні організації. Якщо ми говоримо професійно, то є міжнародні енергетичні агентства, і ми попросили їх зробити звіт. От вони сказали, що зима буде складною, а, можливо, найскладнішою", - пояснив міністр.

Водночас глава Міненерго зауважив, що у звітах не йдеться про години відключень, бо є велика кількість факторів, щоб назвати якісь цифри.

"Тому є багато спекуляцій, різні експерти говорять різні цифри, але все залежить від майбутніх ударів по енергетиці. Не самого факту ударів, а наслідків впливу ударів на енергосистему. Спрогнозувати це сьогодні неможливо, але я кажу, що давайте готуватися до найгірших сценаріїв. Але ми робимо все, щоб це ніколи не знадобилося", - підкреслив він.