"Укрэнерго" дало прогноз по отключениям света на 29 сентября

Ситуация со светом в Украине

Напомним, что российские военные всеми силами пытаются лишить украинцев электроэнергии. В частности, сегодня ночью кафиры снова пытались разбить украинские энергообъекты. РБК-Украина подготовило отдельный материал, в котором собрали все о последствиях ночных обстрелов Украины.

Заметим, что, по словам министра энергетики Германа Галущенко, российские удары могут привести к тому, что эта зима в Украине будет сложной, а может даже самой сложной. Он заявил, что именно это указывают отчеты международных энергетических организаций.

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