"Укрэнерго" дало прогноз по отключениям света на 29 сентября

Графики отключения света завтра, 29 сентября, применять не планируют. Однако экономить электроэнергию все же следует.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
"Завтра, в воскресенье, меры по ограничению потребления не планируются", - подчеркнули в компании.
В то же время, украинцев призвали не использовать мощные приборы в вечерние часы.
"По возможности, пользуйтесь мощными электроприборами днем - с 10:00 до 16:00", - пояснили в "Укрэнерго".
Напомним, что российские военные всеми силами пытаются лишить украинцев электроэнергии. В частности, сегодня ночью кафиры снова пытались разбить украинские энергообъекты. РБК-Украина подготовило отдельный материал, в котором собрали все о последствиях ночных обстрелов Украины.
Заметим, что, по словам министра энергетики Германа Галущенко, российские удары могут привести к тому, что эта зима в Украине будет сложной, а может даже самой сложной. Он заявил, что именно это указывают отчеты международных энергетических организаций.
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