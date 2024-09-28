"Укренерго" дало прогноз щодо відключень світла на 29 вересня
Графіки відключення світла завтра, 29 вересня, застосовувати не планують. Однак економити електроенергію все ж варто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
"Завтра, у неділю, заходи обмеження споживання не плануються", - наголосили в компанії.
Водночас українців закликали не використовувати потужні прилади у вечірні години.
"За можливості, користуйтесь потужними електроприладами вдень - з 10:00 до 16:00", - пояснили в "Укренерго".
Ситуація зі світлом в Україні
Нагадаємо, що російські військові всіма силами намагаються позбавити українців електроенергії. Зокрема сьогодні вночі окупанти знову намагались розбити українські енергооб'єкти. РБК-Україна підготувало окремий матеріал, в якому зібрали все про наслідки нічного обстрілу України.
Зауважимо, що за словами міністра енергетики Германа Галущенка, російські удари можуть призвести до того, що ця зима в Україні буде складною, а може, навіть найскладнішою. Він заявив, що саме на це вказують звіти міжнародних енергетичних організацій.
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