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"Укренерго" дало прогноз щодо відключень світла на 29 вересня

Україна, Субота 28 вересня 2024 19:06
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"Укренерго" дало прогноз щодо відключень світла на 29 вересня Фото: "Укренерго" розповіло про графіки світла на 29 вересня (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Графіки відключення світла завтра, 29 вересня, застосовувати не планують. Однак економити електроенергію все ж варто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Завтра, у неділю, заходи обмеження споживання не плануються", - наголосили в компанії.

Водночас українців закликали не використовувати потужні прилади у вечірні години.

"За можливості, користуйтесь потужними електроприладами вдень - з 10:00 до 16:00", - пояснили в "Укренерго".

Ситуація зі світлом в Україні

Нагадаємо, що російські військові всіма силами намагаються позбавити українців електроенергії. Зокрема сьогодні вночі окупанти знову намагались розбити українські енергооб'єкти. РБК-Україна підготувало окремий матеріал, в якому зібрали все про наслідки нічного обстрілу України.

Зауважимо, що за словами міністра енергетики Германа Галущенка, російські удари можуть призвести до того, що ця зима в Україні буде складною, а може, навіть найскладнішою. Він заявив, що саме на це вказують звіти міжнародних енергетичних організацій.

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