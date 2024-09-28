"Укрэнерго" дало прогноз по отключениям света на 29 сентября

Фото: "Укрэнерго" рассказало о графиках света на 29 сентября (Getty Images)

Графики отключения света завтра, 29 сентября, применять не планируют. Однако экономить электроэнергию все же следует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Завтра, в воскресенье, меры по ограничению потребления не планируются", - подчеркнули в компании. В то же время, украинцев призвали не использовать мощные приборы в вечерние часы. "По возможности, пользуйтесь мощными электроприборами днем - с 10:00 до 16:00", - пояснили в "Укрэнерго".