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"Укрэнерго" дало прогноз по отключениям света на 29 сентября

Украина, Суббота 28 сентября 2024 19:06
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"Укрэнерго" дало прогноз по отключениям света на 29 сентября Фото: "Укрэнерго" рассказало о графиках света на 29 сентября (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Графики отключения света завтра, 29 сентября, применять не планируют. Однако экономить электроэнергию все же следует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Завтра, в воскресенье, меры по ограничению потребления не планируются", - подчеркнули в компании.

В то же время, украинцев призвали не использовать мощные приборы в вечерние часы.

"По возможности, пользуйтесь мощными электроприборами днем - с 10:00 до 16:00", - пояснили в "Укрэнерго".

Ситуация со светом в Украине

Напомним, что российские военные всеми силами пытаются лишить украинцев электроэнергии. В частности, сегодня ночью кафиры снова пытались разбить украинские энергообъекты. РБК-Украина подготовило отдельный материал, в котором собрали все о последствиях ночных обстрелов Украины.

Заметим, что, по словам министра энергетики Германа Галущенко, российские удары могут привести к тому, что эта зима в Украине будет сложной, а может даже самой сложной. Он заявил, что именно это указывают отчеты международных энергетических организаций.

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Укрэнерго Отключения света
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