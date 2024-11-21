В "Укренерго" до 9 грудня замінять весь склад наглядової ради
В наглядову раду НЕК "Укренерго" до 9 грудня планують призначити не лише чотирьох нових незалежних членів, а й трьох представників держави, що означає повне оновлення складу НР, до якої входять 7 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кілька джерел, знайомих з процесом змін у наглядовій раді компанії.
"В "Укренерго" буде новий склад наглядової ради", – сказав співрозмовник.
По інформації видання, зараз номінаційний комітет проводить співбесіди з претендентами на місця незалежних членів НР.
Співрозмовник зазначив, що рішення про призначення нового складу НР компанії Міненерго, як акціонер компанії, планує ухвалити до 9 грудня.
Зараз у наглядовій раді компанії залишилося 4 члени. Повноваження трьох із них закінчуються 9 грудня, у одного – у січні 2025 року.
Двоє незалежних членів НР – Даніель Доббені та Педер Андреасен заявили про політичні мотиви звільнення Володимира Кудрицького з посади голови компанії на початку вересня і подали у відставку.
На той момент одне місце незалежного члена НР було вільним.
У зв'язку з відставкою Доббені та Андреасена Європейське енергетичне співтовариство рекомендувало уряду призначити всіх чотирьох членів НР до 9 грудня та переглянути статут компанії, щоб посилити незалежність НР. В іншому випадку, попередили в ЄЕС, доведеться повторно проводити сертифікацію "Укренерго" як оператора системи передачі електроенергії.
МВФ вніс умову про призначення НР "Укренерго" до переліку структурних маяків меморандуму про співпрацю за кредитною програмою EFF.
Як повідомляло РБК-Україна, конкурси з відбору незалежних членів НР "Укренерго" уже проведено.
Державу у наглядовій раді компанії зараз представляють Юрій Токарський, Олександр Баранюк, Юрій Бойко.