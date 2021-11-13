Из Укрэксимбанка уволили двух участников нападения на журналистов

Правление банка на внеочередном заседании приняло решение уволить директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности банка Олега Осипова.

Там заявили, что действия Тельбизова и работников банка (речь идет об аплодисментах, когда он возвращался на работу - ред.) стали предметом возмущения общественности, поэтому наблюдательный совет принял единогласное решение обратиться в правление банка об увольнении Тельбизова и Осипова.

"Члены наблюдательного совета пришли к выводу, что дальнейшее пребывание Тельбизова и Осипова на должностях создает угрозу для всей системы безопасности банка и для его стабильной и непрерывной деятельности в целом, что создает существенные операционные и репутационные риски", - говорится в заявлении.

Члены наблюдательного совета отметили также, что своими действиями Тельбизов и Осипов доказали, что они не способны выполнять обязанности, а также не понимают положения кодекса этики и корпоративных ценностей банка.