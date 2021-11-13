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Из Укрэксимбанка уволили двух участников нападения на журналистов

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Киев, Суббота 13 ноября 2021 01:28
Из Укрэксимбанка уволили двух участников нападения на журналистов Фото: из "Укрэксимбанка" уволили двух нападавших на журналистов "Схем" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Наблюдательный совет Укрэксимбанка принял решение уволить двух обвиняемых по делу о нападении на журналистов программы "Схемы". Накануне их восстановили на должностях в финансовом учреждении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укрэксимбанка.

Правление банка на внеочередном заседании приняло решение уволить директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности банка Олега Осипова.

Там заявили, что действия Тельбизова и работников банка (речь идет об аплодисментах, когда он возвращался на работу - ред.) стали предметом возмущения общественности, поэтому наблюдательный совет принял единогласное решение обратиться в правление банка об увольнении Тельбизова и Осипова.

"Члены наблюдательного совета пришли к выводу, что дальнейшее пребывание Тельбизова и Осипова на должностях создает угрозу для всей системы безопасности банка и для его стабильной и непрерывной деятельности в целом, что создает существенные операционные и репутационные риски", - говорится в заявлении.

Члены наблюдательного совета отметили также, что своими действиями Тельбизов и Осипов доказали, что они не способны выполнять обязанности, а также не понимают положения кодекса этики и корпоративных ценностей банка.

Напомним, в Укрэксимбанке объяснили, почему отстраненных сотрудников восстановили в должностях.

Как известно, в октябре журналисты программы "Схемы" сообщили, что на них напали в помещении Укрэксимбанка во время записи интервью с главой правления банка Евгением Мецгером.

Сейчас дело о нападении на журналистов в Укрэксимбанке находится на рассмотрении суда.

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