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З Укрексімбанку звільнили двох учасників нападу на журналістів

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Київ, Субота 13 листопада 2021 01:28
З Укрексімбанку звільнили двох учасників нападу на журналістів Фото: з "Укрексімбанку" звільнили двох нападників на журналістів "Схем" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Наглядова рада Укрексімбанку вирішила звільнити двох обвинувачених у справі про напад на журналістів програми "Схеми". Напередодні їх відновили на посадах у фінансовій установі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Укрексімбанку.

Правління банку на позачерговому засіданні вирішило звільнити директора Департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова і начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова.

Там заявили, що дії Тельбізова і працівників банку (мова йде про оплески, коли він повертався на роботу - ред.) стали предметом обурення громадськості, тому наглядова рада прийняла одноголосне рішення звернутися до правління банку про звільнення Тельбізова і Осіпова.

"Члени наглядової ради прийшли до висновку, що подальше перебування Тельбізова і Осіпова на посадах створює загрозу для всієї системи безпеки банку і для його стабільної і безперервної діяльності в цілому, що створює істотні операційні та репутаційні ризики", - йдеться в заяві.

Члени наглядової ради відзначили також, що своїми діями Тельбізів і Осіпов довели, що вони не здатні виконувати обов'язки, а також не розуміють положення кодексу етики і корпоративних цінностей банку.

Нагадаємо, в Укрексімбанку пояснили, чому відсторонених співробітників відновили на посадах.

Як відомо, в жовтні журналісти програми "Схеми" повідомили, що на них напали в приміщенні Укрексімбанку під час запису інтерв'ю з головою правління банку Євгеном Мецгером.

Зараз справа про напад на журналістів в Укрексімбанку перебуває на розгляді суду.

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