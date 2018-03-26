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"Укрэксимбанк" требует от обанкротившегося завода Клюевых более 2 млрд гривен долга

НовостиФинансы    26.03.2018 - 14:49
Фото: браться Клюевы (коллаж РБК-Украина)
Фото: браться Клюевы (коллаж РБК-Украина)

Также в суд обратились и другие кредиторы предприятия

Государственный "Украинский экспортно-импортный банк" требует с обанкротившегося завода братьев Клюевых погашения кредита в сумме 2,035 млрд гривен. Судебное производство было открыто 28 февраля Хозяйственным судом Донецкой области.

Аналогичные иски были также поданы и другими кредиторами предприятия, а именно: "Проминвестбанком" на сумму 107,9 млн гривен и компания "Тиша Инвестментс ЛТД" (Британские Виргинские острова) - на 424,6 мле гривен.

В январе 2018 года Хозсуд Донецкой области открыл производство по делу о банкротстве ЗАО "Укрподшипник" и ввел процедуру распоряжения имуществом должника сроком на 115 календарных дней.

Напомним, беглые экс-чиновники времен Виктора Януковича братья Клюевы должны украинским государственным банкам около 28 млрд гривен.

Банки кредитовали, в частности, постройку солнечных электростанций в Крыму.

"Укрэксимбанк" уже долгое время судится за возврат своих средств.

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Теги публикации: Клюев, Укрэксимбанк, кредит  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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