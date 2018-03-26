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"Укрексімбанк" вимагає від збанкрутілого заводу Клюєвих понад 2 млрд гривень боргу

НовиниФінанси    26.03.2018 - 14:49
Фото: брати Клюєви (колаж РБК-Україна)
Фото: брати Клюєви (колаж РБК-Україна)

Також до суду звернулися і інші кредитори підприємства

Державний "Український експортно-імпортний банк" вимагає з збанкрутілого заводу братів Клюєвих погашення кредиту в сумі 2,035 млрд гривень. Судове провадження було відкрито 28 лютого Господарський суд Донецької області.

Аналогічні позови були подані та іншими кредиторами підприємства, а саме: "Промінвестбанком" на суму 107,9 млн гривень і компанія "Тиша Інвестментс ЛТД" (Британські Віргінські острови) - на 424,6 мле гривень.

У січні 2018 року Госпсуд Донецької області відкрив провадження у справі про банкрутство ЗАТ "Укрпідшипник" і ввів процедуру розпорядження майном боржника строком на 115 календарних днів.

Нагадаємо, селяни екс-чиновники часів Віктора Януковича брати Клюєви винні українським державним банкам близько 28 млрд гривень.

Банки кредитували, зокрема, будівництво сонячних електростанцій в Криму.

"Укрексімбанк" вже довгий час судиться за повернення своїх коштів.

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Теги публікації: Клюєв, Укрэксимбанк, кредит  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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