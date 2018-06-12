Укрэксимбанк и Ощадбанк погасят часть еврооблигаций в 2019 году согласно графику, - НБУ

Сумма к погашению не уточняется

Государственные ПАО "Укрэксимбанк" и ПАО "Ощадбанк" гамерены в 2019 году погасить часть евробондов в соответствии с графиком погашения. Об этом сегодня в ходе пресс-брифинга сообщил директор Департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Виталий Ваврищук, передает корреспондент РБК-Украина.

"На следующий год запланированы достаточно большие погашения части еврооблигаций Укрэксимбанка и Ощадбанка. По нашему мнению, этот график будет выполнен в полной мере", - сказал он, не называя общую сумму к погашению.

Вместе с тем Ваврищук отметил, что банки активно привлекают средства с внутреннего рынка, а также возвращают внешние заимствования.

Напомним, Национальный банк Украины ожидает размещения Министерством финансов в 2018-2019 годах еврооблигаций на 4 млрд долларов.