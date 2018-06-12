Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Укрэксимбанк и Ощадбанк погасят часть еврооблигаций в 2019 году согласно графику, - НБУ

НовостиФинансы    12.06.2018 - 15:12
Фото: Виталий Ваврищук (flickr.com National Bank Of Ukraine)
Фото: Виталий Ваврищук (flickr.com National Bank Of Ukraine)

Сумма к погашению не уточняется

Государственные ПАО "Укрэксимбанк" и ПАО "Ощадбанк" гамерены в 2019 году погасить часть евробондов в соответствии с графиком погашения. Об этом сегодня в ходе пресс-брифинга сообщил директор Департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Виталий Ваврищук, передает корреспондент РБК-Украина.

"На следующий год запланированы достаточно большие погашения части еврооблигаций Укрэксимбанка и Ощадбанка. По нашему мнению, этот график будет выполнен в полной мере", - сказал он, не называя общую сумму к погашению.

Вместе с тем Ваврищук отметил, что банки активно привлекают средства с внутреннего рынка, а также возвращают внешние заимствования.

Напомним, Национальный банк Украины ожидает размещения Министерством финансов в 2018-2019 годах еврооблигаций на 4 млрд долларов.

Украина не имеет долгов с выплатами по решениям ЕСПЧ Неплатежеспособные банки должны крупным вкладчикам около 37 млрд гривен, - ФГВФЛ
Теги публикации: евробонды, выплаты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Опальная Лолита спела в оккупированном Крыму на украинском языке (видео)
В сети показали невероятные фото Бердянской косы с высоты птичьего полета
Юная украинская пианистка победила на конкурсе в Милане
В Карпатах зацвела Червона рута (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь