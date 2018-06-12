Укрексімбанк і Ощадбанк погасять частина єврооблігацій в 2019 році згідно з графіком, - НБУ

Сума до погашення не уточнюється

Державні ПАТ "Укрексімбанк" та ПАТ "Ощадбанк" гамерены в 2019 році погасити частину євробондів у відповідності з графіком погашення. Про це сьогодні в ході прес-брифінгу повідомив директор Департаменту фінансової стабільності Національного банку України Віталій Ваврищук, передає кореспондент РБК-Україна.

"На наступний рік заплановано досить великі погашення частини єврооблігацій Укрексімбанку та Ощадбанку. На нашу думку, цей графік буде виконаний в повній мірі", - сказав він, не називаючи загальну суму до погашення.

Разом з тим Ваврищук зазначив, що банки активно залучають кошти з внутрішнього ринку, а також повертають зовнішні запозичення.

Нагадаємо, Національний банк України очікує розміщення Міністерством фінансів у 2018-2019 роках єврооблігацій на 4 млрд доларів.