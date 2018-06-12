Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Укрексімбанк і Ощадбанк погасять частина єврооблігацій в 2019 році згідно з графіком, - НБУ

НовиниФінанси    12.06.2018 - 15:12
Фото: Віталій Ваврищук (flickr.com National Bank Of Ukraine)
Фото: Віталій Ваврищук (flickr.com National Bank Of Ukraine)

Сума до погашення не уточнюється

Державні ПАТ "Укрексімбанк" та ПАТ "Ощадбанк" гамерены в 2019 році погасити частину євробондів у відповідності з графіком погашення. Про це сьогодні в ході прес-брифінгу повідомив директор Департаменту фінансової стабільності Національного банку України Віталій Ваврищук, передає кореспондент РБК-Україна.

"На наступний рік заплановано досить великі погашення частини єврооблігацій Укрексімбанку та Ощадбанку. На нашу думку, цей графік буде виконаний в повній мірі", - сказав він, не називаючи загальну суму до погашення.

Разом з тим Ваврищук зазначив, що банки активно залучають кошти з внутрішнього ринку, а також повертають зовнішні запозичення.

Нагадаємо, Національний банк України очікує розміщення Міністерством фінансів у 2018-2019 роках єврооблігацій на 4 млрд доларів.

Україна не має боргів із виплатами за рішеннями ЄСПЛ Неплатоспроможні банки винні великим вкладникам близько 37 млрд гривень, - ФГВФО
Теги публікації: евробонды, выплаты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Опальна Лоліта заспівала в окупованому Криму українською мовою (відео)
У мережі показали неймовірні фото Бердянської коси з висоти пташиного польоту
Юна українська піаністка перемогла на конкурсі в Мілані
У Карпатах зацвіла Червона рута (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся