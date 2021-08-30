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"Укрдонинвест" собирается приватизировать подъездные пути к госшахтам

Автор: Наталия Гурковская

Компания ООО "Укрдонинвест" Виталия Кропачева признана победителем приватизации госпредприятия Димитровуглевантажтранс, которое контролирует подъездные пути к государственным шахтам Мирноградуголь (Донецкая область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Фонд госимущества Украины.

"Укрдонинвест" хочет получить контроль над госпредприятием за 301 млн грн.

В состав имущественного комплекса госпредприятия входят 18 зданий и сооружений общей площадью 13,52 тыс. кв. м. Объект расположен на территории площадью 56,9 га, на 14 участках. В его составе - 30 объектов инфраструктуры, в частности, автодороги, мосты, пути и т. п., а также 82 единицы движимого имущества: легковые и грузовые автомобили, автобусы, тепловозы, вагоны, путевые машины и др.

Предприятие контролирует подъездные пути к трем шахтам объединения "Мирноградуголь", добывающие в год свыше 0,5 млн тонн.

Ранее сообщалось, что с 2018 года НАБУ проводит расследование по факту нанесения убытков госшахтам "Мирноградуголь". В расследовании фигурируют фирмы "Шахтерсктранс" и "Укрдонинвест" из орбиты Виталия Кропачева.

Ранее Корпачев претендовал на приватизацию государственной Центрэнерго. Его компания "Укрдонинвест" обратилась в Хозсуд с просьбой признать недействительным приказ ФГИ об отмене конкурса. В январь 2020 года Хозсуд заблокировал подготовку Фондом госкомпании к приватизации.

В Фонде госимущества хотят продать Центрэнерго в конце 2021 года, если Верховная рада разрешит проведение большой приватизации.

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