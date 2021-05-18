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В Украине стартовала большая приватизация, - Тимошенко

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Киев, Вторник 18 мая 2021 10:28
В Украине стартовала большая приватизация, - Тимошенко Фото: Кирилл Тимошенко и Дмитрий Сенниченко (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

В Украине уже созданы условия для проведения большой приватизации. Процесс приватизации в конце апреля был разблокирован президентом Владимиром Зеленским

Об этом написал заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко в Facebook.

По его словам, это историческое событие, поскольку в государстве впервые сформировалась политическая воля для превращения убыточных предприятий в прибыльные для бюджета производства.

"В Украине годами избегали реальной приватизации крупных объектов государственного имущества. Для страны они приносили разве что убытки, и только для избранных - могли быть коррупционной кормушкой", - пишет Тимошенко.

В результате приватизации, по словам замглавы ОП, ранее убыточное для бюджета имущество позволит привлечь миллиардные инвестиции и наконец-то начнет приносить прибыль для украинского бюджета.

Тема приватизации уже стала обязательной для селекторных совещаний в Офисе президента с областными государственными администрациями. Последнее из них 17 мая было проведено с участием Фонда госимущества.

"Ключевое в нашей совместной работе - чтобы большая и малая приватизация в Украине происходила прозрачно. Впервые в истории Украины на это есть политическая воля. Процесс уже необратим", - отметил Тимошенко.

Напомним, в прошлом году Фонд госимущества рассчитывал получить доход от приватизации в размере 400 млн гривен. Результаты года превзошли ожидания более чем в шесть раз и составили 2,5 миллиарда гривен.

В 2021 году конкуренция среди инвесторов еще увеличилась. Если в апреле 2020 года среднее количество участников на торгах составило 3,67, то в апреле текущего года их количество выросло до 4,57.

По словам Тимошенко, на май-июнь 2021 года уже запланировано более 100 аукционов по всей стране.

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