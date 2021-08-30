"Укрдонінвест" збирається приватизувати під'їзні шляхи до шахт

Компанія ТОВ "Укрдонінвест" Віталія Кропачева визнана переможцем приватизації держпідприємства Димитроввугіллявантажтранс, яке контролює під'їзні шляхи до державних шахт Мирноградвугілля (Донецька область).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Фонд держмайна України.
"Укрдонінвест" хоче отримати контроль над держпідприємством за 301 млн грн.
До складу майнового комплексу держпідприємства входять 18 будівель та споруд загальною площею 13,52 тис. кв. м. Об'єкт розташований на території площею 56,9 га, на 14 ділянках. У його складі - 30 об'єктів інфраструктури, зокрема, автодороги, мости, шляхи і т. п., а також 82 одиниці рухомого майна: легкові та вантажні автомобілі, автобуси, тепловози, вагони, колійні машини і ін.
Підприємство контролює під'їзні шляхи до трьох шахт об'єднання "Мирноградвугілля", що видобувають в рік понад 0,5 млн тонн.
Раніше повідомлялося, що з 2018 року НАБУ проводить розслідування за фактом нанесення збитків шахтам "Мирноградвугілля". У розслідуванні фігурують фірми "Шахтарськтранс" і "Укрдонінвест" з орбіти Віталія Кропачева.
Раніше Корпачев претендував на приватизацію державної Центренерго. Його компанія "Укрдонінвест" звернулася в Господарчсуд з проханням визнати недійсним наказ ФДМ про скасування конкурсу. В січні 2020 року Господарчсуд заблокував підготовку Фондом держкомпанії до приватизації.
У Фонді держмайна хочуть продати Центренерго в кінці 2021 року, якщо Верховна рада дозволить проведення великої приватизації.