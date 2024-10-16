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У напрямку Києва летить дрон: працює ППО

Середа 16 жовтня 2024 20:08
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У напрямку Києва летить дрон: працює ППО Ілюстративне фото: у Києві оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві та Київській області сьогодні, 16 жовтня, увечері оголосили повітряну тривогу. Причиною є безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram та мера Києва Віталія Кличка у Telegram.

"Київська область - загроза ворожих безпілотників", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Пізніше там уточнили, що у напрямку Києва з півночі летить ворожий безпілотник. По ньому може працювати протиповітряна оборона.

Водночас військові не уточнюють, які саме дрони були зафіксовані.

Примітно, що тривогу поки що оголошено лише у Київській області та Києві.

У напрямку Києва летить дрон: працює ППОФото: карта повітряних тривог (скриншот)

Оновлено 20:38

Мер Києва Віталій Кличко попередив, що у Пуща-Водиці працює протиповітряна оборона.

Атака "Шахедів" 15 жовтня

Нагадаємо, російські окупанти вчора, 15 жовтня, запускали по Україні дрони-камікадзе "Шахед". Їх фіксували у низці регіонів країни.

Усього було зафіксовано 136 ударних безпілотників ворога. Українській протиповітряній обороні вдалося збити 68 повітряних цілей.

При цьому ще 64 безпілотники були локаційно втрачені.

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Київ Повітряні сили України Війна в Україні Повітряна тривога Атака дронів
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