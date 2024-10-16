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У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

Середа 16 жовтня 2024 22:09
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У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики Ілюстративне фото: у Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Києві та ще низці областей ввечері середи, 16 жовтня, повторно оголошено сигнал повітряної тривоги. Цього разу через загрозу балістичого удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку сигнал тривоги було оголошено у північних та східних областях. Близько 22:00 тривогу також оголосили у Києві та центральних областях.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога", - сказано у повідомленні.

Також у низці областей оголошено тривогу через загрозу ударних безпілотників.

Оновлено о 22:30.

У Києві оголошено про відбій тривоги. Однак у низці областей все ще триває небезпека ударних ворожих дронів.

Нагадаємо, що жителів областей де оголошено сигнал тривоги просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. В Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

Нагадаємо, сьогодні у Києві вже оголошували тривогу через загрозу ворожих безпілотників. Також у столиці повідомлялось про роботу ППО.

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