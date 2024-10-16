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Украину снова атакуют российские "Шахеды": где угроза ударов

Среда 16 октября 2024 23:46
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Украину снова атакуют российские "Шахеды": где угроза ударов Фото: россияне снова масштабно атакуют Украину ударными дронами (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Вечером в среду, 16 октября, российские террористы снова выпустили в направлении Украины беспилотники типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога. Работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В 22:27 военные сообщили о вхождении первых ударных дронов через Сумскую область в западном направлении. Также несколько групп БпЛА двигались из Сумской в направлении Полтавской области.

Кроме того, вражеские БпЛА были обнаружены в Полтавской области, двигаются в направлении Миргорода и Полтавы.

В 23:00 Воздушные силы сообщили о движении беспилотников в Черниговской области курсом на запад в направлении Чернигова.

Также дроны движутся через Сумскую область в направлении Черниговской и Полтавской областей.

БпЛА обнаружены в Полтавской области, движутся в юго-западном направлении.

Кроме того, военные сообщили о движении ударных дронов в направлении Чернигова.

Обновлено 23:45

Военные сообщают о движении дронов на границе Запорожской и Днепропетровской областей в северном направлении.

Также дроны направляются из Черниговской области в направлении Киевской области.

Беспилотники движутся из Черкасской курсом на Киевскую область.

БпЛА в Полтавской области, курсом на запад.

Дроны движутся через Сумскую на Черниговскую и Полтавскую области.

Кроме того "Шахеды" направляются из Днепропетровской на Донецкую область.

Обновлено 0:15

Беспилотники на севере Киевской области курсом на запад.

Дроны в Киевской области курсом на Бориспольский район.

"Шахеды" в Черкасской области в северо-западном направлении.

БпЛА в Полтавской области в юго-западном направлении.

Беспилотники из Харьковской курсом на Полтавскую область.

Дроны из Черниговской курсом на Киевскую область.

По данным мониторинговых пабликов, в небе Украины находятся 16 вражеских БпЛА.

Обновлено 1:02

Беспилотники на севере Житомирской области курсом на запад.

Дроны из Киевской на Житомирские область.

БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области (города Южный).

Также "Шахеды" обнаружены в Черкасской и Полтавской областях, движутся в северо-западном направлении.

БпЛА из Черниговской курсом на Киевскую область.

Дроны на юге Харьковской, движутся в северо-западном направлении.

Беспилотники в Херсонской курсом на Николаевскую область.

БпЛА в Днепропетровской области, движутся в северо-западном направлении.

В настоящий момент карта воздушных тревог Украины выглядит так:

Украину снова атакуют российские &quot;Шахеды&quot;: где угроза ударов

Обстрелы Украины

Накануне вечером в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за атаки беспилотников.

Впоследствии в столице объявили тревогу из-за угрозы ударов баллистическими ракетами.

В ночь на 16 октября, агрессор выпустил в направлении Украины более 130 ударных беспилотников типа "Шахед".

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