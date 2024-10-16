Украину снова атакуют российские "Шахеды": где угроза ударов
Вечером в среду, 16 октября, российские террористы снова выпустили в направлении Украины беспилотники типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога. Работает ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
В 22:27 военные сообщили о вхождении первых ударных дронов через Сумскую область в западном направлении. Также несколько групп БпЛА двигались из Сумской в направлении Полтавской области.
Кроме того, вражеские БпЛА были обнаружены в Полтавской области, двигаются в направлении Миргорода и Полтавы.
В 23:00 Воздушные силы сообщили о движении беспилотников в Черниговской области курсом на запад в направлении Чернигова.
Также дроны движутся через Сумскую область в направлении Черниговской и Полтавской областей.
БпЛА обнаружены в Полтавской области, движутся в юго-западном направлении.
Кроме того, военные сообщили о движении ударных дронов в направлении Чернигова.
Обновлено 23:45
Военные сообщают о движении дронов на границе Запорожской и Днепропетровской областей в северном направлении.
Также дроны направляются из Черниговской области в направлении Киевской области.
Беспилотники движутся из Черкасской курсом на Киевскую область.
БпЛА в Полтавской области, курсом на запад.
Дроны движутся через Сумскую на Черниговскую и Полтавскую области.
Кроме того "Шахеды" направляются из Днепропетровской на Донецкую область.
Обновлено 0:15
Беспилотники на севере Киевской области курсом на запад.
Дроны в Киевской области курсом на Бориспольский район.
"Шахеды" в Черкасской области в северо-западном направлении.
БпЛА в Полтавской области в юго-западном направлении.
Беспилотники из Харьковской курсом на Полтавскую область.
Дроны из Черниговской курсом на Киевскую область.
По данным мониторинговых пабликов, в небе Украины находятся 16 вражеских БпЛА.
Обновлено 1:02
Беспилотники на севере Житомирской области курсом на запад.
Дроны из Киевской на Житомирские область.
БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области (города Южный).
Также "Шахеды" обнаружены в Черкасской и Полтавской областях, движутся в северо-западном направлении.
БпЛА из Черниговской курсом на Киевскую область.
Дроны на юге Харьковской, движутся в северо-западном направлении.
Беспилотники в Херсонской курсом на Николаевскую область.
БпЛА в Днепропетровской области, движутся в северо-западном направлении.
В настоящий момент карта воздушных тревог Украины выглядит так:
Обстрелы Украины
Накануне вечером в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за атаки беспилотников.
Впоследствии в столице объявили тревогу из-за угрозы ударов баллистическими ракетами.
В ночь на 16 октября, агрессор выпустил в направлении Украины более 130 ударных беспилотников типа "Шахед".
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