Украину снова атакуют российские дроны "Шахед": где угроза ударов

Вечером 2 декабря, россияне запустили в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Первые ударные БпЛА начали залетать в воздушное пространство в 21:44 с южного направления.

Позже враг запустил беспилотники также с северо-восточного направления через Сумскую область.

По состоянию на 23:37 ударные БпЛА движутся из акватории Черного моря курсом на Белгород-Днестровский район Одесской области.

Также "Шахеды" в западной части Кировоградской области, движутся северо-западным курсом.

Кроме того, беспилотники в южной части Николаевской области, движутся на северо-запад.

К тому же, БпЛА в северной и юго-западной части Черниговской области, курс западный.

По состоянию на 00:55 карта воздушных тревог Украины выглядит так: