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Украину снова атакуют российские дроны "Шахед": где угроза ударов

Понедельник 02 декабря 2024 23:58
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Украину снова атакуют российские дроны "Шахед": где угроза ударов Фото: Украина снова под масштабной атакой российских ударных дронов (Полтавская ОГА)
Автор: Валерий Савицкий

Вечером 2 декабря, россияне запустили в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Первые ударные БпЛА начали залетать в воздушное пространство в 21:44 с южного направления.

Позже враг запустил беспилотники также с северо-восточного направления через Сумскую область.

По состоянию на 23:37 ударные БпЛА движутся из акватории Черного моря курсом на Белгород-Днестровский район Одесской области.

Также "Шахеды" в западной части Кировоградской области, движутся северо-западным курсом.

Кроме того, беспилотники в южной части Николаевской области, движутся на северо-запад.

К тому же, БпЛА в северной и юго-западной части Черниговской области, курс западный.

По состоянию на 00:55 карта воздушных тревог Украины выглядит так:

Украину снова атакуют российские дроны &quot;Шахед&quot;: где угроза ударов

Российские воздушные атаки и украинский "Шахед"

По данным Генштаба, за прошедшие сутки военные агрессора обстреляли Украину 36 управляемыми авиабомбами, а также 717 дронами-камикадзе.

Вечером 2 декабря, российские истребители Су-34 и Су-57 выпустили ракеты в направлении Кривого Рога. Силы ПВО уничтожили все три воздушные цели.

Тем временем украинские разработчики впервые продемонстрировали аналог российского дрона "Шахед" и рассказали о его главных особенностях.

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