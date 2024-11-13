Україну знову атакують російські дрони-камікадзе "Шахед": де загроза ударів

Комбінована атака РФ

В ніч на середу, 13 листопада, росіяни вперше за 73 дні провели комбіновану атаку на Україну з використанням ракет і ударних дронів.

Агресор запустив по Сумській області ракети С-300, крилаті ракети Х-101 з бомбардувальників Ту-95, балістичні ракети типу "Іскандер-М"/KN-23 та 90 ударних БпЛА типу "Шахед". Загалом, за добу сили ППО збили близько 100 ворожих цілей.

Ввечері у середу загарбники також атакували безпілотником промисловий об'єкт у Полтавській області.

На думку експерта Олександра Коваленка, ворог вирішив робити ставку не на якість дронів, а на їхню кількість. Це дозволяє РФ запускати по Україні щоночі мінімум по 50 ударних БпЛА.

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