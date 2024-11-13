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Росіяни атакували дроном промисловий об'єкт у Полтавській області

Полтавська область, Середа 13 листопада 2024 21:16
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Росіяни атакували дроном промисловий об'єкт у Полтавській області Фото: росіяни атакували дроном промисловий об'єкт у Полтавській області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська ввечері 13 листопада атакували Полтавську область. Окупанти вдарили дроном по промисловому обʼєкту в Миргородському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

"Ворог атакував Полтавську область БПЛА. Завдав удару по промисловому обʼєкту в Миргородському районі", - повідомив Пронін.

За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок атаки немає.

Обстріл України 13 листопада

Нагадаємо, у ніч на 13 листопада російські війська атакували Україну, використавши 90 дронів та шість ракет. Силам ППО вдалося збити 37 безпілотників та чотири ракети, у тому числі балістику.

Зокрема, загарбники влаштували ракетно-дроновий удар по Києву. Подібна атака була першою за останні 73 дні. ППО вдалося збити кілька ракет і десяток дронів, що летіли на столицю.

Окрім того, у Київській області почалася пожежа на складі у Броварському районі, одна людина постраждала. В області працювала ППО по російських "Шахедах".

Також окупанти завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали об'єкти інфраструктури.

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Війна в Україні Атака дронів Полтавська область
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