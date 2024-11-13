Украину снова атакуют российские дроны-камикадзе "Шахед": где риск ударов

Российские террористы запустили в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
В 21:58 первые вражеские БпЛА залетели на восток Сумской области из российской Курской области. Двигались южным курсом в направлении Полтавской области.
В 22:58 военные сообщили о движении дронов из Курской области в направлении Сумской, Полтавской и Черниговской областей, южным и западным курсом.
Обновлено 0:01
Вражеские ударные БпЛА в Сумской и Черниговской областях, движутся в западном направлении.
По состоянию на 23:56 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
В ночь на среду, 13 ноября, россияне впервые за 73 дня провели комбинированную атаку на Украину с использованием ракет и ударных дронов.
Агрессор запустил по Сумской области ракеты С-300, крылатые ракеты Х-101 с бомбардировщиков Ту-95, баллистические ракеты типа "Искандер-М"/KN-23 и 90 ударных БпЛА типа "Шахед". В целом, за сутки силы ПВО сбили около 100 вражеских целей.
Вечером в среду захватчики также атаковали беспилотником промышленный объект в Полтавской области.
По мнению эксперта Александра Коваленко, враг решил делать ставку не на качество дронов, а на их количество. Это позволяет РФ запускать по Украине каждую ночь минимум по 50 ударных БпЛА.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.