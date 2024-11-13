Украину снова атакуют российские дроны-камикадзе "Шахед": где риск ударов

Комбинированная атака РФ

В ночь на среду, 13 ноября, россияне впервые за 73 дня провели комбинированную атаку на Украину с использованием ракет и ударных дронов.

Агрессор запустил по Сумской области ракеты С-300, крылатые ракеты Х-101 с бомбардировщиков Ту-95, баллистические ракеты типа "Искандер-М"/KN-23 и 90 ударных БпЛА типа "Шахед". В целом, за сутки силы ПВО сбили около 100 вражеских целей.

Вечером в среду захватчики также атаковали беспилотником промышленный объект в Полтавской области.

По мнению эксперта Александра Коваленко, враг решил делать ставку не на качество дронов, а на их количество. Это позволяет РФ запускать по Украине каждую ночь минимум по 50 ударных БпЛА.

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