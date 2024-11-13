Украину снова атакуют российские дроны-камикадзе "Шахед": где риск ударов

Российские террористы запустили в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В 21:58 первые вражеские БпЛА залетели на восток Сумской области из российской Курской области. Двигались южным курсом в направлении Полтавской области.

В 22:58 военные сообщили о движении дронов из Курской области в направлении Сумской, Полтавской и Черниговской областей, южным и западным курсом.

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Вражеские ударные БпЛА в Сумской и Черниговской областях, движутся в западном направлении.

По состоянию на 23:56 карта воздушных тревог Украины выглядела так: