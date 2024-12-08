Україну знову атакували дрони: скільки випустила РФ і як відпрацювала ППО

Масштабна атака на енергетику

Нагадаємо, 28 листопада Росія завдала масованого удару по енергетиці України. Окупанти випустили 97 дронів та понад 90 ракет.

Як повідомили у ДСНС, внаслідок обстрілу були пошкоджені об’єкти інфраструктури у Рівненській Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях.

Через пошкодження енергооб'єктів Україна знову повернулася до посилених відключень світла.

Станом на 8 грудня ситуація зі світлом почала стабілізуватися. Споживання світла сьогодні обмежуватимуть лише з 14:00 до 18:00.

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