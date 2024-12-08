Украину снова атаковали дроны: сколько выпустила РФ и как отработала ПВО

Масштабная атака на энергетику

Напомним, 28 ноября Россия нанесла массированный удар по энергетике Украины. Оккупанты выпустили 97 дронов и более 90 ракет.

Как сообщили в ГСЧС, в результате обстрела были повреждены объекты инфраструктуры в Ровенской Львовской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Винницкой областях.

Из-за повреждений энергообъектов Украина снова вернулась к усиленным отключениям света.

По состоянию на 8 декабря ситуация со светом начала стабилизироваться. Потребление света сегодня будут ограничивать только с 14:00 до 18:00.

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