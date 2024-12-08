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Украину снова атаковали дроны: сколько выпустила РФ и как отработала ПВО

Фото: силы ПВО сбили за ночь 28 дронов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 8 декабря выпустила по Украине 74 дрона. Силы противовоздушной обороны работали в восьми областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Оккупанты выпустили "Шахеды" и беспилотники других типов из пяти районов - Брянск, Курск, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 08:30 силы противовоздушной обороны сбили 28 вражеских дронов. ПВО работала в Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, еще 46 беспилотников локационно потеряны.

Из-за падения сбитого "Шахеда" в Каменском Днепропетровской области повреждены дома и имущество граждан, пострадавшим оказывается помощь.

 

Масштабная атака на энергетику

Напомним, 28 ноября Россия нанесла массированный удар по энергетике Украины. Оккупанты выпустили 97 дронов и более 90 ракет.

Как сообщили в ГСЧС, в результате обстрела были повреждены объекты инфраструктуры в Ровенской Львовской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Винницкой областях.

Из-за повреждений энергообъектов Украина снова вернулась к усиленным отключениям света.

По состоянию на 8 декабря ситуация со светом начала стабилизироваться. Потребление света сегодня будут ограничивать только с 14:00 до 18:00.

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ПВОВоздушные силы УкраиныВойна в УкраинеАтака дронов